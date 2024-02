Pauroso incidente frontale | una donna in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pontenuovo (Pistoia), 14 febbraio 2024 –scontrotra due auto sulla via provinciale montalese in località Pontenuovo ieri mattina alle ore 8.40. Sono gravissime le condizioni di unadi 74 anni, residente a Pistoia, che era alla guida di una Panda ed è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del San Jacopo dove è ricoverata in. E’ rimasto ferito, anche se in modo non grave, il conducente dell’altra auto coinvolta, un’Audi, un giovane di 20 anni, anch’egli residente a Pistoia. Non c’erano altre persone a bordo dei due veicoli. L’è avvenuto nei pressi della scuola dell’infanzia del Pontenuovo, in corrispondenza del muro di cinta di villa Paterno e a pochi metri dall’incrocio con via Torricelli. La, da ...