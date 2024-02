Paura a Roma | incendio appartamento | evacuato lo stabile

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ieri sera a Monteverde Nuovo per un. Le fiamme provenivano da unal pian terreno di via Isacco Artom, al civico numero 65.lo(ilcorrieredellacitta.com)L’allarme nella sala operativa dei vigili del fuoco è scattato alle 22:30 circa e sono state due le squadre intervenute con l’ausilio di un’Autobotte e un’autoscala. Una volta sul posto gli operatori preposti alle attività di spegnimento hanno potuto constatare che il rogo aveva interessato una stanza dell’abitazione. Il fumo ha invaso il vano scala Per quanto si trattava di fiamme circoscritte, il denso fumo sprigionato dall’aveva invaso l’intero vano scala. Perche potessero esserci conseguenze per gli ...

Roma, 13 febbraio 2024 - Filippo Mosca resta in carcere . Il 29enne palermitano, da 9 mesi detenuto in Romania in condizioni disumane con l'accusa di ... (quotidiano)

UK: a gennaio inflazione +0,4% su mese, +4% su anno (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 feb - A gennaio scorso l'inflazione in Gran Bretagna e' salita dello 0,4% su mese. A livello tendenziale i prezzi al consumo sono saliti del 4%, rispetto allo ...

Lazio, Veron: "Bayern Serve un'impresa. Sentirete un urlo dall'Argentina se..." "Se potessi, se non avessi quasi quarantanove anni, non mi tirerei indietro", inizia così l'intervista a La Gazzetta dello Sport di Juan Sebastian Veron, ex centrocampista ...

Roma, lo stalker resta un incubo: il bracciale non funziona, quanto si avvicina l'allarme non scatta Per settimane e poi mesi ha urlato come poteva la sua paura. Quell'uomo continuava a cercarla, a seguirla. Vedendosi respinto si appostava sotto casa e chi andava a pranzo o a cena da ...