Patanè | Senza risorse governo costretti ad aumenti ticket

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quella deldi stanziareinsufficienti per la Capitale nel fondo nazionale trasporti “è una scelta che rischia di penalizzare Roma oltremisura, perché arriva proprio in un momento storico in cui abbiamo necessità di aumentare i chilometri di servizio percorsi da Atac e dagli altri operatori. È evidente cheuno stanziamento ulteriore saremoa pensare a delle rimodulazioni tariffarie, le quali però non riguarderebbero il costo degli abbonamenti, che al contrario verrebbe diminuito, ma isingoli. Ad ogni modo confidiamo nel buon senso dell’esecutivo e ci batteremo fino all’ultimo affinché Roma ottenga ciò che a mio avviso gli spetta”. È quanto fa sapere all’agenzia Dire l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio. (Zap/ Dire)