Pastena | rissa nel giorno di Carnevale | due i feriti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Anel pomeriggio di ieri, martedì 13 Febbraio, è avvenuta unatra ragazzi, alcuni minorenni e altri maggiorenni. Due dei coinvolti – come riporta il quotidiano Le Cronache – sono rimasti lievementee sono stati medicati in ospedale e sono stati dimessi con una prognosi di 5-6 giorni. Attualmente, indagano i Carabinieri della Compagnia di Salerno per fare chiarezza e a ricostruire con esattezza quanto accaduto. Segui ZON.IT su Google News.