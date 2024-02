Parte il Toto – Sanremo 2025 | due conduttori hanno rifiutato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Inizia la ricerca del conduttore e direttore artistico Amadeus ha ufficialmente declinato e detto no a. Il conduttore, come detto da mesi non ha intenzione di tornare sui propri passi. “Avevo già deciso prima dell’estate che sarebbe stata l’ultima edizione. L’ho fatto perché quello che sognavo di fare l’ho realizzato. Bisogna sapersi fermare perché te lo chiede la tua mente, la tua energia, la tua testa, la tua famiglia. Vivo fra Roma e Milano, passo due giorni alla settimana con Giovanna e José, e quando faccioli vedo ancora meno. Ho fatto questo per cinque anni, ho bisogno di stare con loro, di togliermi mille pensieri. Fareè una cosa complicata e ho anche voglia di pensare a cose nuove. Devo vedere qualche format, fare le mie cose, pensare a nuove idee, come quando portai in Italia il ...