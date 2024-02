Parole deplorevoli Scontro tra Vaticano e ambasciata d' Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «È una dichiarazione deplorevole. Giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di tutte le circostanze e dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate». È quanto si legge in un comunicato dell'd'presso la Santa Sede, che denuncia ledel segretario di Stato delCardinale Pietro Parolin sul fatto che la risposta d'al massacro del 7 ottobre sia «sproporzionata». «La responsabilità della morte e della distruzione a Gaza» è di «Hamas e solo di Hamas», sottolinea l'di. «Gaza - puntualizza l'- è stata trasformata da Hamas nella più grande base terroristica mai vista. Non c'è quasi nessuna infrastruttura civile che non sia stata utilizzata da Hamas per i suoi ...