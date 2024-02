Parlano i giovani | «Sanremo? È solo musica | le polemiche le lasciamo a voi | adulti»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ascoltare idurante un viaggio in treno che da Genova porta a, mette in luce un’Italia che viaggia a due velocità anche durante il Festival della canzone italiana: quella degli, super critici e sempre alla ricerca di problemi da risolvere, e quella deiche dallasi aspettano solamente svago e spensieratezza. La voce di Giacomo è forte e chiara e i suoi occhi da adolescente esprimono la bellezza e l’ingenuità di chi ha voglia di crederci ancora. “Le critiche sugli artisti non mi interessano. Seguoperché mi piace la, quindi sono su questo treno per andare a divertirmi in questa quinta e ultima serata e non ho voglia di avere rotture di balle. Di problemi da risolvere nel mondo ce ne sono anche troppi e le critiche ...