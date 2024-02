Paolo Pasqualini sbranato dai rottweiler | indagati per omicidio colposo i proprietari dei cani

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sonopere omessa custodia Patrizio Pintus e l’ex moglie Giovanna Minelli,dei treche domenica mattina hannoe ucciso, il 39enne capo reparto di Esselunga attaccato mentre faceva jogging nel bosco di Manziana, alle porte di Roma. Nel frattempo la procura di Civitavecchia ha disposto l’autopsia che verrà effettuata nella giornata di venerdì. “Nomineremo un perito medico legale che parteciperà all’autopsia – ha spiegato Giacomo Marini, avvocato di parte civile nominato da Simonetta e Priscilla, madre e sorella della vittima – e già da oggi i parenti stanno valutando l’ipotesi di presentare una denuncia integrativa per, atto ...

