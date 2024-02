Paolo Bianchi | giovane medico di 28 anni trovato morto in casa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Venerdì sera aveva appuntamento per una pizza con alcuni amici, i quali non vedendolo arrivare e non trovandolo al telefono, hanno lanciato l’allarme:, 28, era seduto sul divano della suadi Verona privo di vita, deceduto a causa di un improvviso malore, come confermato poi dall’autopsia. La stessa tragica sorte toccata al padre Vincenzo, campione di moto, 15fa durante una gara. Originario di Sovere,si era laureato in Medicina all’università di Brescia nel 2021 e si era specializzato in Urologia all’Università di Borgo Trento di Verona. Terminati gli studi, era rimasto a vivere in Veneto e aveva lavorato in diversi ospedali. Fino a quando, un mese fa, era stato assunto all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Oltre alla medicina, il 28enne aveva la ...