Pandoro-gate | Chiara Ferragni fa ricorso contro l’Antitrust | “Donati 50 mila euro all’ospedale di Torino | il 25% del ricavato delle vendite”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si spengono i riflettori sul “”. Dopo l’annuncio deldi Baloccoil provvedimento dell’Agcm, adesso arriva anche laffensiva legale di, influencer di fama internazionale e moglie del rapper Fedez. I suoi avvocati hanno depositato nelle scorse ore unpresso il Tar del Laziola multa inflitta dalper laversa campagna di beneficenza associata ai pandori della Balocco. Il testo, anticipato da Il Messaggero, rivela la determinazione dinel fare annullare la sanzione, che ammonta a oltre un milione di, accusandodi averla ingiustamente accusata di ...

Chiara Ferragni, la difesa contrattacca sul caso Pandoro: «La donazione Tanti i 50mila euro in confronto ai ricavi» Chiara Ferragni va al contrattacco sul Pandoro-gate. L'influencer più famosa d'Italia e moglie di Fedez ha fatto depositare ieri dai suoi legali al Tar del Lazio il ricorso contro ...

Balocco, Ferragni impugna il provvedimento: "Beneficenza di 50mila € corretta" L'influencer fa ricorso contro la multa dell'Antitrust. "Andava calcolata sui prodotti venduti". Svelati i numeri del flop: "144mila prodotti finiti al macero" ...