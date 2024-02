Panchina Milan | Conte non ha dubbi | idee chiare sul suo futuro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In vista della prossima estate ladelpotrebbe vivere degli stravolgimenti:ha lechiare sul suo futuro Fino al termine della stagione Stefano Pioli sarà l’allenatore del, questo è poco ma sicuro. Nonostante alcuni risultati negativi e qualche problema di troppo, infatti, la dirigenza ha sempre confermato la sua totale fiducia nei confronti dell’allenatore italiano. I rossoneri ora avranno a disposizione alcuni mesi per concentrarsi su Europa League e Serie A, poi in estate si tireranno le somme. Da settimane non si fa altro che parlare di un possibile addio a giugno di Pioli. Nel caso in cui questa ipotesi si avverasse, tra i principali candidati a sostituirlo ci sarebbe Antonio. L’allenatore italiano intervistato dal Telegraph ha detto: Adesso il ...