Pallanuoto | Silipo ammette | “Non abbiamo fiducia in noi stessi Le Olimpiadi vanno meritate”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una situazione difficile. La Nazionale italiana difemminile manca un’altra occasione per qualificarsi alledi Parigi 2024. La netta sconfitta per 5-10 contro l’Olanda nella semifinale per il raggiungimento del quinto posto ai Mondiali in Qatar è stata lo specchio delle grandi difficoltà delle azzurre in questa rassegna iridata. Subito un parziale molto pesante nelle prime fasi, le nostre portacolori hanno cercato di rimettere in piedi l’incontro, ma poca efficacia in attacco e grande fatica nell’affrontare delle rivali più strutturate dal punto di vista fisico. E quindi ora ci si giocherà il tutto per tutto. Venerdì 16 febbraio (ore 08.00 italiane), il Setterosa affronterà il Canada in un quello che è un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai Giochi. Chi vincerà staccherà il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi e ...