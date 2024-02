Pallanuoto | Mondiali | Setterosa ko 10-5 con l’Olanda | si giocherà pass olimpico con il Canada

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Doha, 14 feb. – (Adnkronos) – Ilperde 10-5 la semifinale per il quinto posto dei campionati del mondo didi Doha. Le azzurre cedono contro le campionesse in carica del, come lo scorso anno in semifinale al mondiale di Fukuoka, allora per 9-8. La vittoria dell’Australia contro il10-8 tiene ancora aperta un’ultima chance per ilda giocarsi venerdì alle 8 ora italiana contro il, già battuto 12-8 qualche giorno fa in un match del gruppo D. L'articolo CalcioWeb.