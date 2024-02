Pallanuoto femminile | l’Olanda umilia l’Italia | al Setterosa resta lo spareggio col Canada per andare alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Altro match point olimpico sprecato per il. Ci sarà un vero e proprio, nella finale per il settimo ed ottavo posto dei Mondiali di Doha, tra Italia eper il pass a Cinque Cerchi verso Parigi 2024. Le azzurre hanno avuto un’altra possibilità, ma nella semifinale del mini torneo per la quinta posizione iridataha dominato in lungo e in largo imponendosi per 10-5. Pzione da dimenticare per le azzurre che hanno iniziato malissimo la sfida e sono andate per lunghi tratti in difficoltà, senza che Carlo Silipo riuscisse a trovare una soluzione adatta per ribaltare la situazione. Come ormai d’abitudine, il primo quarto è da incubo per le azzurre. Sofia Giustini trova il vantaggio, poi arrivano cinque reti in cinque minuti per le olandesi che, trascinate da Keuning, ...