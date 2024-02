Pallamano A Gold Mercoledì nero per la Macagi Cingoli | sconfitta a Bolzano e annullata la vittoria contro Fasano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oltre allain Alto Adige per 37-29, la squadra di Palazzi si vede togliere il successo della settimana scorsala Sideaper un errore tecnico degli arbitri, 14 febbraio 2024 – Lavorrà dimenticare in fretta questo San Valentino 2024. I ragazzi di Palazzi, infatti, in meno di 12 ore hanno perso 37-29nel recupero della 15^ giornata di Serie AMaschile e si sono visti annullare lasul campola Sideadella settimana scorsa: a causa di un errore tecnico degli arbitri la gara verrà rigiocata a data da destinarsi. La sfida– Primo Tempo Gli alto-atesini ...

Bolzano passa provvisoriamente in vetta alla Serie A Gold dopo una ricca undicesima giornata per quanto riguarda la regular season. La squadra ... (oasport)

Pallamano A Gold San Valentino altoatesino per la Macagi Cingoli I cingolani, reduci da tre vittorie di fila, affrontano la formazione bolzanina di Sporcic, alla quinta partita in 13 giorni, Palazzi: «Stiamo dimostrando di voler restare in Serie A Gold» ...

Pallamano: Albatro battuta a Sassari, quarto ko consecutivo per i siracusani in Serie A Gold Oggi per l’Albatro a segno con Bobicic (4), Zungri (1), Pauloni (3), Crotti (2), Nemeth (3) e Gianluca Vinci (1) e Souto Cueto (4) non al meglio dopo gli infortuni in campo subiti nei primi 30'. Nelle ...

Pallamano A Gold Macagi Cingoli, al fotofinish la terza vittoria di fila I ragazzi di Palazzi si fanno rimontare da Trieste e rischiano la sconfitta ma nel finale passano dal 19-20 al 21-20 con il gol decisivo di D'Benedetto e la parata di Mihail all'ultimo minuto ...