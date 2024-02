Palermo vs Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Entrambe le squadre puntano alla promozione diretta dato che si affrontano la seconda e la quinta divise da tre punti.vssi giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio BarberaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero, battendo la Feralpisalò in trasferta, hanno collezionato la terza vittoria in quattro partite. Adesso la squadra di Corini è quinta con 42 punti, a meno tre lunghezze dai lariani secondi I lariani sono reduci da due vittorie consecutive che gli hanno permesso di riscattare un periodo di difficoltà. La squadra di Roberts è seconda con 45 punti e ha tutte le intenzioni di rimanerci per tornare nella massima serie LE...