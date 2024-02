Palermo | scorta e sindaco sventano il furto di una moto

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 IldiRoberto Lagalla e la suaieri sera attorno alle 21 hanno sventato ildi una.Usciti da palazzo Palagonia e diretti in via Roma a bordo dell’auto con il lampeggiante nella vicina via Alloro hanno visto una ragazza che tentava di attirare lo loro attenzione.C’erano due uomini stavano cercando spingendo unaverso il furgone. Non appena hanno visto l’auto con il lampeggiante i due sono saliti sul furgone fuggendo via e abbandonando ladi grossa cilindrata.La ragazza che aveva assistito alla scena ha spiegato alquanto stava accadendo. I due individui avevano lasciato l’angolo di Cefalà, spingendo ilciclo e cercando di caricarlo sul veicolo ...

