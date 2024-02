Palermo | il corpo di una donna trovato in un dirupo a Monte Pellegrino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildi unaè statola scorsa notte a, il promontorio. Il cadavere era in un, in una zona difficile da raggiunge. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, i sanitari del 118, il medico legale e i volontari del soccorso alpino. Sono stati questi ultimi a recuperare ilnella scarpata. Sono in corso indagini. In base ai primi rilievi degli inquirenti dovrebbe trattarsi di suicidio, ma al momento non è esclusa alcuna ipotesi. L'articolo proviene da The Social Post.