Paghiamo il canone per questa roba? Ghigliottina assurda | rivolta contro L' Eredità

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "E noi con il nostroquesti autori del piffero! Braccia rubate all'agricoltura! Buuuu! Buuuu! A casa!". Sta tutto in questo tweet ladei telespettatori de L', il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Secondo molti appassionati, che commentano la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter, ladi mercoledì 14 febbraio è praticamente impossibile e a farne le spese è il povero Vincenzo, laureatosi campione e protagonista anche di un bel percorso. Giunto con 160mila euro in ballo all'ultima prova, riesce a commettere un solo errore e mantenere un montepremi di tutto rispetto di 80mila euro dopo le cinque parole-indizio: "Carciofi", "Sapere", "Naso", "Diritto" e "Vite". Peccato che la risposta, "Tappo", sia francamente forzata. E così si scatena la ...