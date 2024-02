Pagelle Psg-Real Sociedad 2-0 | voti e tabellino andata ottavi Champions League 2023 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le, ie ildi Psg-2-0, match dideglidi finale di. Laè la squadra che ha subìto meno gol (2) e meno tiri (12) nella fase a gironi. A Kylian Mbappè però bastano sei minuti per affacciarsi per la prima volta dalle parti di Remiro, che si fa trovare pronto sulla conclusione del fuoriclasse. Lanon sta a guardare e nel finale del primo tempo sfiora l’1-0 con un siluro da fuori area di Merino, che scheggia la traversa. Nel primo tempo è la squadra di Alguacil a giocare meglio e con più fluidità di gioco. Ma nella ripresa è il Psg a ...

Pagelle Bologna Fiorentina: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP Le pagelle dei protagonisti del match Bologna Fiorentina, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Posch 6, Beukema 6, Lucumi 6.5, Kristiansen ...

Bologna – Fiorentina 2-0: Motta vola alto, Italiano no | Le pagelle viola Il Bologna con Orsolini e Odgaard si aggiudica il 144esimo derby dell’Appennino: Motta vola alto verso l’Europa. La Fiorentina non riesce a replicare la buona prova contro il Frosinone, a tratti ...

Pagelle Inter Juventus Women: Echegini instant impact, altri due assist per Garbino VOTI | OneFootball Cantore 6 – Questa volta l’attacco della Juve non pende dalla sua parte. Fa comunque cose discrete. Dal 71' Bonansea 5.5 – Dalla panchina non impatta sempre con efficacia Echegini 7.5 – Instant impact ...