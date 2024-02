Pagelle Mondiali nuoto oggi | promossi Paltrinieri | Martinenghi e Paltrinieri | rammarico Cocconcelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DOHA 2024 QUARTA GIORNATA La quarta giornata del Mondiale ha regalato ben tre medaglie all’Italia del. Sempre grandissimo Gregorioche ha tentato la fuga negli 800 stile libero ma che nel finale ha dovuto inchinarsi al recupero di due specialisti della volata come Wiffen e Winnington. Si tratta comunque della nona medaglia iridata in vasca per. Argento scintillante per Alberto Razzetti che, con il personale, si è arreso solo al giapponese Honda, argento a Tokyo, bronzo a Fukuoka e adesso sul gradino più alto del podio. Per Razzetti è la prima medaglia iridata, per l’Italia la prima medaglia in questa specialità. Argento anche per Nicolònei 50 rana. L’azzurro ha fatto il ...