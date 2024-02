Pagelle Bologna Fiorentina | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Iaidel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24:Ledeidel match, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(4-2-3-1): Ravaglia 6; Posch 6, Beukema 6, Lucumi 6.5, Kristiansen 6 (43? st Calafiori sv); Freuler 6.5, Aebischer 6.5 (25? st Fabbian 6); Ferguson 6.5, Orsolini 7 (34? st Ndoye 6), Saelemaekers 6 (34? st Lykogiannis 6.5), Zirkzee 5.5 (43? st Odgaard 7).(4-2-3-1): Terracciano 6.5; Kayode 5.5, Milenkovic 5, Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Arthur 6 (38? st Lopez sv), Mandragora 5.5 (38? st Duncan sv); Ikone 5.5, Bonaventura 5.5 (11? ...

Bologna Marathon, il 3 marzo si corre tra cultura, musica e buon cibo La presidente Teresa Lopilato illustra la Bologna Marathon che ha nel menu, tanta voglia di correre, buon cibo, turismo, accoglienza e musica. Certo se non ci fosse il certificato medico per gli stran ...

Mad in Italy, le pagelle: Oreglio da sbadiglio (voto 4), nozze di plutonio per Gigi e Ross (voto 8) La puntata speciale di martedì 13 febbraio è a tema San Valentino, come se tale ricorrenza non fosse già abbastanza indigesta ai più. Si distinguono, al solito, Gigi e Ross alla conduzione celebrando ...

Apologia del fascismo e odio razziale, 24 indagati a Ferrara Il provvedimento, emesso dalla Procura estense, è tuttora in esecuzione da parte degli operatori della Polizia di Stato delle Digos di Ferrara Bologna e Ravenna, coordinate dalla Direzione Centrale ...