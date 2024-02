Pagelle Bologna-Fiorentina 2-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per il recupero della ventunesima giornata della. Allo stadio Renato Dall’Ara bella partita con i padroni di casa che partono meglio e sbloccano il risultato grazie ad un’azione di Riccardo Orsolini che sfonda sulla destra, rientra sul sinistro e batte Terracciano. Laprova a reagire, ma ilgioca bene e con Zirkzee va diverse volte vicino al gol del raddoppio. Gol del raddoppio che arriva da calcio piazzato con Orsolini che fa partire il sinistro che beffa Terracciano, ma Chiffi annulla al Var per la posizione di Posch che influisce sull’azione e distrae Terracciano. Nella ripresa ...

Pagelle Bologna-Fiorentina 1-0, voti Serie A: un Orsolini incontenibile prende per mano i rossoblù Di Salvatore Riggio Il primo recupero delle quattro gare rinviate per la Supercoppa italiana vale un posto in Champions. Il Bologna di Thiago Motta spera nell’aggancio all’Atalanta… Leggi ...

Bologna Marathon, il 3 marzo si corre tra cultura, musica e buon cibo La presidente Teresa Lopilato illustra la Bologna Marathon che ha nel menu, tanta voglia di correre, buon cibo, turismo, accoglienza e musica. Certo se non ci fosse il certificato medico per gli stran ...

Mad in Italy, le pagelle: Oreglio da sbadiglio (voto 4), nozze di plutonio per Gigi e Ross (voto 8) La puntata speciale di martedì 13 febbraio è a tema San Valentino, come se tale ricorrenza non fosse già abbastanza indigesta ai più. Si distinguono, al solito, Gigi e Ross alla conduzione celebrando ...