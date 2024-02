Pagani Huayra R Evo | emozioni in movimento

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) LaR Evo, frutto del programma “Arte in Pista”, si distingue come una nuova hypercar da pista, traendo ispirazione dalla Formula Indy e dalle leggendarie vetture di Le Mans. LaR Evo rappresenta un’evoluzione estrema dellaR, non solo in termini di potenza, ma anche nell’ottimizzazione delle prestazioni su circuito. Grazie alla totale libertà di progettazione, senza vincoli regolamentari, gli ingegneri hanno potuto affrontare ogni aspetto dell’auto, portando a miglioramenti significativi in tutti i settori. Aerodinamica avanzata dellaR Evo L’aerodinamica dellaR Evo è stata rivisitata per migliorare la deportanza e l’efficienza complessiva. Il frontale presenta un layout compatto con un ...