Pa | Sportiello M5S | ‘lavoro agile per fragili non è tutela surrettizia ma obbligo morale’

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – "Se avessimo voluto conoscere la definizione di lavoroe il suo percorso normativo, avremmo letto le carte, non saremmo venuti in aula oggi a chiedere l'inserimento strutturale per lavoratori con gravi disabilità. Non si tratta si sperequazioni né di forme disurrettizie, come lei ha detto, ma di unmorale per chi ha patologie gravissime e genitori con figli con disabilità gravi. Se lei viene a dirci che per lei e il suo governo questa non è una priorità e ne prendiamo atto. Noi questo strumento lo abbiamo garantito, voi invece avete creato una discriminazione inaccettabile tra chi lavora nel pubblico e chi lavora nel privato" e "non si tratta di una misura emergenziale perché le disabilità durano, a volte tutta la vita". Così Gilda(M5S), replicando al ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che oggi in question time ha risposto all'interrogazione, rivolta al ministro della Pubblica Amministrazione, sul riconoscimento del diritto alla prestazione lavorativa in modalitàper i lavoratori cosiddettie per i lavoratori genitori di figli con disabilità gravi.