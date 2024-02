Pa | Ciriani | ‘lavoro agile già regolato | no a forme di tutela surrettizie sperequative’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – “Il sopravvenire della pandemia ha comportato la necessità di utilizzare i lavoroalla stregua di uno strumento emergenziale” ma “superata la fase emergenziale il lavorosi è riappropriato della sua natura di strumento organizzativo e di conciliazione vita-lavoro. Oggi, superata la contingenza pandemica, il lavoroda una disciplina contrattuale collettiva ormai consolidata. La direttiva del 29 dicembre 2023 indirizza l’amministrazione pubblica all’utilizzo del lavoroorientandolo anche alla salvaguardia di soggetti più esposti a rischi per la salute” e “la legislazione vigente in tema di lavoratori con disabilità grave già dispone di strumenti e risorse” quindi “la previsione auspicata dall’interrogante appare ricadere fuori dal perimetro organizzativo giuslavoristico entrando invece in quello squisitamente assistenziale, ambito nel quale la proposta in questione sembra introdurredisperequative e non coordinate”. Così Luca, ministro per i rapporti con il Parlamento, oggi in question time, rispondendo a una interrogazione, rivolta al ministro della Pubblica Amministrazione, sulle iniziative volte a riconoscere il diritto alla prestazione lavorativa in modalitàper i lavoratori cosiddetti fragili e per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave (Sportiello ? M5S). L'articolo CalcioWeb.