Osimhen | sosta a Lagos per salutare la sua famiglia | può saltare il Genoa

Osimhen a Lagos con il permesso del Napoli: ha perso qualche chilo, ci sono problemi gastrointestinali Victor Osimhen è a Lagos per salutare la famiglia ed ha perso qualche chilo per problemi gastrointestinali venuti fuori prima della semifinale di Coppa d'Africa. A scriverlo è il Corriere della Sera: ...

