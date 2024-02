Osimhen-Napoli | slitta il rientro per l’attaccante | in dubbio per il Genoa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Osimhen non è rientrato a Napoli dopo la sconfitta nella finale di Coppa d'Africa con la sua Nigeria: Victor è rimasto a Lagos. Rientro posticipato per il centravanti nigeriano che non sarà disponibile per l'allenamento odierno in preparazione alla gara con il Genoa. Victor sarà dunque in dubbio per il prossimo match di Serie A siccome salterà qualche allenamento di troppo. I compagni di nazionale, Lookmann e Chukwueze sono già a disposizione di Gasperini e Pioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.