Osimhen-Napoli | la situazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sulladell’attaccante delsi è soffermato il Corriere dello Sport. “Succede, all’improvviso, che l’uomo dei sogni vissuti ed anche realizzati si trasformi, nel suo piccolo, in un incubo da domare: dallo scudetto in poi,s’è trasformato in un caso ricorrente, un conflitto intestino logorante che ha avuto un peso in quest’avvio di stagione, insospettabile per una squadra che l’anno scorso ha dominato (e demolito) il campionato pure con i suoi 26 gol”. Però, poi… “Però, poi, è arrivata l’estate, un’offerta del Psg rimasta nella penombra, centocinquanta milioni di euro che adesso rappresentano un oceano di rimpianti, un braccio di ferro per il rinnovo che ha avuto bisogno di una dozzina di appuntamenti, prima della firma del 23 dicembre, la clausola da 130 milioni e le dichiarazioni ...

Osimhen a Lagos per salutare la famiglia, ha perso qualche chilo per problemi gastrointestinali . A scriverlo è il Corriere della Sera con Monica ... (ilnapolista)

Osimhen non è rientrato a Napoli dopo la sconfitta nella finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria: l’attaccante è rimasto a Lagos Osimhen non è ... (calcionews24)

Il Mattino- Napoli, slitta il rientro di Osimhen: in dubbio per la sfida contro il Genoa! La posizione di Mazzarri in vista del Barcellona… Nell’edizione online de Il Mattino, si parla con grande attesa del ritorno di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, la cui partenza slitta ancora e fa sorgere dubbi sulla sua disponibilità per la pro ...

Osimhen a Lagos con il permesso del Napoli: ha perso qualche chilo, ci sono problemi gastrointestinali Victor Osimhen è a Lagos per salutare la famiglia ed ha perso qualche chilo per problemi gastrointestinali venuti fuori prima della semifinale di Coppa d'Africa. A scriverlo è il Corriere della Sera: ...

CDS - Napoli, ADL avrebbe potuto cedere Osimhen in estate per 150 milioni, il retroscena Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Dallo scudetto in poi, Osimhen s’è trasformato in un caso ricorrente, un conflitto intestino logoran ...