Osimhen a rischio col Genoa | al massimo andrà in panchina

Il Napoli rischia una penalizzazione in classifica per la riapertura del Caso Osimhen ? Un noto avvocato, esperto in questioni calcistiche, ha ... (ilveggente)

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen , al momento impegnato con la sua Nazionale, la Nigeria, in Coppa d’Africa , non è volato insieme alla squadra ... (ilnapolista)

Osimhen a Lagos con il permesso del Napoli: ha perso qualche chilo, ci sono problemi gastrointestinali Victor Osimhen è a Lagos per salutare la famiglia ed ha perso qualche chilo per problemi gastrointestinali venuti fuori prima della semifinale di Coppa d'Africa. A scriverlo è il Corriere della Sera: ...

Il Mattino non ha dubbi: "La scelta su Osimhen per il Genoa è già stata presa" "Napoli, Osimhen a rischio per il Genoa: al massimo andrà in panchina" scrive Il Mattino. Victor Osimhen ha fatto slittare di un giorno (almeno) il suo rientro a Napoli. Il motivo sarebbe dovuto alla ...

REPUBBLICA - Osimhen verso la panchina con il Genoa, sarà titolare in Champions League 14.02 09:00 - NM LIVE - Gaetano Fontana a "NM": "Il Napoli è alla continua ricerca di se stesso, con Mazzarri ci si aspettava un’inversione di tendenza che tarda ad arrivare, Lobotka è straordinario" ...