Orticaria nei bambini | cause | sintomi | cura e complicanze

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tra le manifestazioni cliniche frequenti in età pediatrica, soprattutto nei primi 5 anni di vita, c’è l’. Una condizione associata a diversi disturbi (infezioni e allergie) e che compromette la qualità della vita e, come evidenziato dalla Rivista di Immunologa e Allergia Pediatrica, influisce sulle attività quotidiane. L’neipuò essere acuta (e dura meno di 6 settimane) o cronica (si presenta quotidianamente o quasi per più di 6 settimane); la forma più comune è quella acuta e nel 35-50% dei casi, spiega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, guarisce entro 3 anni dal suo inizio. Ledell’neiFonte: iStockLa Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli definisce l’come una “sindrome reattiva ...