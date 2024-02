Orsara di Puglia | dieci furti in abitazioni in una settimana Il sindaco | “non era mai successo” Servono risorse

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didi: La scorsa, adisi sono verificati 10nelle. “Non era mai”, dichiara ilMario Simonelli. “C’è un comprensibile clima di preoccupazione e inquietudine tra la popolazione”, aggiunge il primo cittadino orsarese. “È una situazione che, naturalmente, non si può sottacere, anzi va denunciata e affrontata. Il Comune didi– spiega Simonelli – ha presentato anche quest’anno, nell’ambito del bando statale per la sicurezza, la richiesta di avere lenecessarie a finanziare un piano che prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza per ...

