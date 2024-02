Orrore a Cisterna di Latina | finanziere uccide la madre e la sorella dell’ex

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)di, 14 febbraio 2024 – Un duplice omicidio è quello che si è consumato adi, dove undi 27 anni ha puntato la pistola di ordinanza contro lae ladella ex fidanzata esplodendo una serie di colpi, mentre lei è riuscita a sfuggire al massacro scappando tra gli spari. La giovane si è salvata fuggendo attraverso una finestra: trovata in strada in stato di choc, ha ricostruito quanto accaduto, riferendo di una lite in casa al termine della quale l’uomo avrebbe impugnato l’arma di ordinanza. La fidanzata, vedendo la pistola, è fuggita urlando e si è rifugiata nel bagno. Sentendo le sue grida, sono arrivate in suo aiuto lae la, che sono state raggiunte da alcuni colpi ...