Orrore a Bolzano | fisioterapista accoltellata alla gola in garage Caccia all’uomo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un tentato omicidio è stato scoperto oggi, mercoledì 14 febbraio, in Alto Adige: una donna è stata trovata all’interno deldi un condominio. La vittima è una persona molto nota in città per via del suo lavoro. Subito è scattata laall’autore da parte dei carabinieri della compagnia di.Leggi anche: Strage a Cisterna di Latina: come si è salvata la 22enne sopravvissuta La vittima caduta in un trappola La vittima è Waltraud Kranebitter Auer,di 61 anni. La donna è stata trovata con latagliata ed un versamento cerebrale nella rimessa deidel condominio in cui vive, in via Cavour, a. Stando a quanto si apprende in questi momenti, il tentato omicidio è avvenuto verso la mezzanotte e in casa c’erano i nipotini ...