Oroscopo Paolo Fox giovedì 15 Febbraio 2024 | Leone pigro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’diFox per oggi,15Ariete In amore potrebbe esserci qualche piccolo battibecco nel corso del fine settimana che ormai è alle porte e anche una certa lontananza dal partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe meglio andare avanti e superare tutte le difficoltà. Toro Chi è in una relazione stabile potrebbe riscontrare qualche problema. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di tenere a bada in nervosismo che è tanto in questo momento della vostra vita. Gemelli La giornata in amore permette di fare chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, meglio curare i dettagli perché a volte siete un po’ troppo frettolosi nelle cose che fate. Rischiate di commettere errori gravi. Cancro Il fine settimana che sta per iniziare sarà un po’ pesante ma dovete tirare fuori ...