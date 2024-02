Oregon | identificato un caso umano di peste bubbonica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)unraro di, malattia trasmessa da un gatto che ha portato all’uomo la malattia, Stati Uniti :unraro di, la malattia è stata trasmessa da un gatto domestico al suo padrone in maniera del tutto anomala. Unraro soprattutto nei paesi ad alto sviluppo come gli Stati Uniti La malattia seppur è grave è stata identificata come curabile, grazie ad una nuova sperimentazione nel campo medico, dove verrà usato un farmaco già sperimentato in passato. Il Paziente che abita nel nord-ovest degli stati uniti è attualmente assisto dai medici. “Tutti i contatti stretti del ...