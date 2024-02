Operaio di 51 anni al lavoro in strada investito da una Panda a Treviso | grave in ospedale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Unpugliese di 51che stava lavorando lungo la careggiata a Vazzola, in provincia di, precisamente in via IV Novembre incrocio con via Campagnola, è stato...

Un Operaio di 67 anni è morto questa mattina, attorno alle 6.30, in un incidente sul lavoro in un’azienda di logistica di Parma, in via Paradigna. ... (ilfattoquotidiano)

Travolto mentre lavora nel Trevigiano, grave operaio di Bitonto BARI - Un operaio di 51 anni intento a compiere lavori sulla carreggiata è stato travolto da un’automobile condotta da un 78enne del luogo. Il fatto è accaduto a Vazzola (Treviso). Il lavoratore, che ...

Operaio 51 anni al lavoro in strada investito da una Panda: è molto grave VAZZOLA - Un operaio di 51 anni che stava lavorando lungo la careggiata a Vazzola, in via IV Novembre incrocio con via Campagnola è stato investito oggi, 14 febbraio 2024, da una Fiat ...

Operaio 51enne di Bitonto travolto da un’auto mentre lavora su una strada in Veneto: è in gravi condizioni L’uomo era impegnato in un intervento sulla carreggiata a Vazzola, in provincia di Treviso, quando è stato investito da un'automobile condotta da un 78enne ...