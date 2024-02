(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’incidente si è verificato in via Villanuova verso le 7.20 di mercoledì 14 febbraio. Dalle prime informazioni parrebbe che l’di 69 anni si sia sentito male prima dire.

Sanremo 2024 , non c’è gara che tenga. Il lavoro talvolta gioca brutti scherzi: paura per un operaio che cade da 4 metri di altezza. Problemi al ... (ilcorrieredellacitta)

Bergamo, cade dalla gru sotto gli occhi dei colleghi e batte la testa: grave operaio di 69 anni Martinengo, l’incidente in un cantiere in via Villanuova. Le condizioni dell’uomo sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita ...

Operaio cade da una gru in un cantiere a Martinengo, trauma cranico Un malore sarebbe all’origine della caduta di un operaio che stava manovrando una gru in un cantiere a Martinengo in via Villanuova. Erano da poco passate le 7.15 quando l’uomo, un 69enne, è caduto a ...

Infortunio in cantiere, 63enne cade dalla gru: trasportato al Papa Giovanni XXIII E' accaduto questa mattina intorno alle 7.15 all'interno di un cantiere edile in via Villanuova. Il 63enne si trovava alla guida di una gru quando improvvisamente è caduto a terra sbattendo ...