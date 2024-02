Onnipresente Marten De Roon | i numeri tra presenze e minutaggio con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)il centrocampista delDe, ma non solo da questa stagione. Iin termini diDeè come una buona bottiglia di vino rosso. Buona? Si. Più invecchia e più fa bene? Anche, ma soprattutto un fattore assai fondamentale:. Che il centrocampista sia sempre cardine delnon è una sorpresa, bensì una vera e propria ovvietà da quando veste il nerazzurro. Dalla stagione 2015-2016 fino ad ora Deha disputato 27084 minuti in 328: con una media di 83 minuti a gara tra campionato e coppe varie. Escludendo la stagione 2017-2018, è sempre stato nella TOP 3 di giocatori utilizzati ...