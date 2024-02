Omniartecaserta | il Teatro cerca Casa in scena con ‘Dove c’è il mare’ con Antonella Morea

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ispirato al brano di Eduardo de Crescenzo, sabato 17 febbraio alle 19 nel centro delle arti e dello spettacolo, “Il” mette inDove c’è il mare, conaccompagna dal maestro Vittorio Cataldi. Un omaggio al mare di Napoli con canzoni, poesie e leggende, attraverso le parole di Eduardo, Gibran, Hikmet, Viviani, García Lorca, Ketti Martino, Anna Maria Ortese e i brani di Pino Daniele, Gragnaniello, Dalla, Marini, Ruggeri fra gli altri. «Qualche tempo fa mi trovavo a passeggiare a via Caracciolo persa nei miei pensieri, – spiega– e non ho potuto fare a meno di di riflettere su quanto il nostro povero mare sia offeso e mortificato da chi non apprezza la sua bellezza, né le sue risorse, inquinandolo ...

Cultura, al via “Bookciak, Azione!”: concorso cine-letterario per giovani filmaker Cinema e letteratura insieme per raccontare “la pace quotidiana” nella XIII edizione di Bookciak, Azione!, tradizionale appuntamento della pre-apertura delle Giornate degli Autori in collaborazione ...