Omicidio Tramontano | mentre lei comprava il corredino lui cercava su Internet “come uccidere feto”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Alessandro Impagniatello non si è preso neanche lo scrupolo di nascondere le sue intenzioni. Persino davanti ai carabinieri,dimostra il suo telefono, faceva ricerche supulire le macchie di sangue e,Giulia tornava a casa con piccoli abitini per Thiago, luisu google in vari modi e con numerose ricercheci si sbarazza di un, senza curarsi di temere che in futuro qualcuno avrebbe potuto mettere sottosopra quel computer cercando proprio quelle parole. Leggi anche: Delitto, Impagnatiello rifiuta di guardare le foto del corpo bruciato di GiuliaLeggi anche: Giulia, l’appello accorato della famiglia: “Ergastolo per Impagnatiello” L’: con Giulia si mostrava felice, da solo ...