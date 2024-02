Omicidio Nada Cella | domani l’udienza preliminare L’avvocata | “Comunque vada | ora sappiamo la verità”

Udienza fissata il 25 febbraio per il processo a Annalucia Cecere , la donna indagata per l'omicidio di Nada Cella , la segretaria uccisa il 6 maggio ... (ilgiornaleditalia)

Nada Cella, l’ultimo bivio. Il giudice deciderà se far processare tre imputati: una per omicidio, due per favoreggiamento Genova – La domanda da cui dipende il processo su un mistero lungo quasi trent’anni sembra semplice: c’è una «ragionevole previsione di condanna» per chi oggi è sospettato d’essere stato un assassino ...

Delitto Nada Cella, è caccia alla superteste: appello sui social Chiavari – La famiglia non ha mai abbandonato la speranza di riafferrare la verità. E mentre si avvicina la prima udienza d’un processo che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile, è la cugina ...

Omicidio Cella, la sorella: "Vorrei guardare in faccia chi commise tanti errori" Daniela: "Provo rabbia per gli inquirenti che fecero male il loro lavoro nel 1996, adesso speriamo di avere giustizia, ancora ora quando passo da via Marsala mi vengono i brividi" ...