Omicidio Cisterna di Latina, l'amore e il coraggio di Renée Amato: ha fatto scudo alla sorella Desyrée e si è immolata per salvarla Renée era la sorella minore, ma era una leonessa, un po’ come la mamma Nicoletta, Desyrée più delicata, «la principessa di casa» racconta una professoressa ...

Latina: finanziere uccide mamma e sorella della ex intervenute nella lite per salvare ragazza Si delineano i contorni del duplice omicidio avvenuto oggi a Cisterna di Latina. Le vittime, madre e figlia, si chiamavano Nicoletta ...

Uccide la madre e la sorella della ex, arrestato finanziere Il duplice omicidio di Cisterna di Latina non è l'unico episodio in cui un militare ha commesso in ambito familiare o affettivo con la propria pistola di ordinanza. Nel 2018 - sempre a Cisterna di ...