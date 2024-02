Omicidio Cisterna di Latina | la ragazza si è salvata scappando dalla finestra

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Doppio femminicidio adi: un finanziere di 27 anni è stato arrestato per aver ucciso la madre e la sorella dell’ex fidanzata (49 e 19 anni), sparando con l’arma di ordinanza. Nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio, l’uomo – originario di Minturno ma in servizio nel reparto navale di Ostia – è arrivato nella casa delle tre donne, nel quartiere San Valentino. Al culmine di un litigio ha aperto il fuoco: solo lacon cui si era lasciato da poco, 22 anni, è riuscita a salvarsi nascondendosi in bagno. Alcuni quotidiani scrivono che l'uomo aveva dormito in quella casa soltanto la notte prima del duplice, nonostante la rottura sentimentale.