Olympiacos-Ferencvaros | Conference League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 18:45: tv,. L’a dicembre è retrocesso dall’Europa, dove non è mai riuscito realmente a insidiare West Ham e Friburgo, le due squadre che hanno chiuso ai primi due posti nel gruppo A. Soltanto 7 i punti totalizzati dai greci, cinque in meno dei tedeschi e addirittura otto in meno degli inglesi. In realtà la squadra del Pireo non sta incantando neppure in patria: dopo 22 giornate di campionato i biancorossi sono quarti in classifica, a -6 dalla capolista PAOK. Un’esultanza dei giocatori dell’– IlVeggente.it ...