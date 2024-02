Oltre 500 multe annullate in cambio di favori e regali | 45 indagati anche 3 vigili a Lecce per corruzione | falso | associazione a delinquere

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono 46 le persone indagate dalla Guardia di Finanza di, coinvolte in un presunto giro dinel settore della polizia locale. Secondo le indagini sarebbero 500 i casi diper violazione del Codice della Strada che sono stateindi. L’indagine è partita nel 2019 – poi rallentata dalla pandemia – e ha coinvolto tre dipendenti della polizia locale di, un dipendente di una società municipalizzata die uno della polizia provinciale. Tra gliun consigliere comunale della minoranza in carica e un ex assessore. Nella mattina di mercoledì 14 febbraio sono stati notificati dei provvedimenti di interdizione ai due dipendenti dell’ufficio verbali della polizia ...

È stato indetto un nuovo Concorso per il reclutamento di 3.580 VFP4 (volontari in ferma prefissata di 4 anni). Possono partecipare i VFP1 (volontari ... (quifinanza)

La Protesta dei trattori arriva a Pavia . Quest'oggi oltre 500 mezzi degli agricoltori hanno sfilato per le strade in un mega corteo organizzato per ... (ilgiornaleditalia)

Sono accusati di estorsione aggravata e continuata, in concorso tra loro, tre uomini nei confronti dei quali il Giudice per le indagini ... (lanazione)

Multe cancellate in cambio di regali, 46 indagati a Lecce Secondo la ricostruzione investigativa del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce, avrebbero annullato e/o archiviato verbali per violazioni al codice della Strada (oltre 500 i casi ...

Spettacolo Battaglia legale tra Totti e Blasi: «Soldi buttati al casinò e abbandono di minori» Tra conti offshore, negligenze verso i figli, e dispute sull'assegno di mantenimento, la separazione tra l'ex capitano della Roma e la showgirl Mediaset si complica ulteriormente.

Multe cancellate in cambio di regali: 46 indagati Oltre 500 verbali sarebbero stati annullati per ottenere, "non solo utilità di vario genere come biglietti per spettacoli, ma anche il rafforzamento del consenso elettorale" ...