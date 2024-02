Ok dalla Camera alla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid | “È l’ora della verità”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È un “sì” importante quello arrivato nella giornata di mercoledì 14 febbraio nell’Aulache con 132 voti favorevoli, 86 contrari e un astenuto ha approvato la proposta di legge che punta ad istituire la“sull’operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del-19”. Il testo, già passato all’esame del Senato, diventa definitivo. Uno strumento previstoLegge e fortemente voluto sin da subito dall’Associazione dei familiari delle vittime del19 #Sereniesempreuniti che commentano così la notizia: “Sono passati 4 anni da quando iniziò la strage delche portò via i nostri cari e con loro migliaia di italiani innocenti. I ...

