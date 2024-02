Ok alla commissione d’inchiesta sul Covid Si scatena la bagarre alla Camera | “Squadristi”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Montecitorio è stato teatro di accesi dibattiti in seguito all’approvazione definitiva per l’istituzione dellasulla gestione della pandemia di-19. L’aula ha assistito a momenti di alta tensione, culminati in una sospensione temporanea dei lavori, a causa di uno scambio di accuse tra esponenti del governo e dell’opposizione. Buonguerrieri contro Conte: scatta il caos Laha avuto inizio con le dichiarazioni di voto di Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, che ha fatto riferimento a “due sentenze del Tar” per criticare l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, accusandoli indirettamente di aver tenuto nascosti documenti cruciali durante l’emergenza. Queste parole hanno acceso gli animi, portando a una sospensione dei lavori ...

Passa alla Camera la proposta di legge sulla commissiione d'inchiesta per il Covid ma è Bagarre in Aula. Conte e Speranza sugli scudi (ilgiornale)

Covid, Camera: ok a pdl su Commissione d'inchiesta La proposta è passata con 132 sì, 86 no e un astenuto. Via libera, da parte della Camera dei Deputati, alla proposta di legge che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta Covid. Il testo è ...

Caos alla Camera sull’istituzione della commissione d’inchiesta per il Covid: seduta sospesa tra urla, scontri e insulti tra i deputati Caos alla Camera sulla Commissione d’inchiesta per il Covid. Con tanto di seduta sospesa e scontri fisici. Durante l’esame degli ordini del giorno e per buona parte degli interventi in dichiarazione d ...

Covid, da Camera ok a Commissione d'inchiesta dopo bagarre Alla ripresa, Buonguerrieri ha spiegato che si riferiva a ... fa riflettere" ma questo ha fatto emergere "in maniera lampante che l'obiettivo della commissione non è quello che un grande Paese ...