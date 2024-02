Oggi allo stadio dei Marmi Carrarese e Gubbio promettono spettacolo | Avversario di qualità»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), due delle squadre più in forma del campionato, si affrontano nella sfida con più appeal di questo turno infrasettimanale che mette in gioco il terzo posto del girone. "Ci attende undi grande– anticipa Antonio Calabro – e allenato da un tecnico come Braglia che rappresenta un decano della categoria. Affrontiamo gli umbri nel loro momento migliore, con un passo nelle ultime 8 gare non tenuto neppure dalla capolista Cesena". Latorna in campo a distanza ravvicinata e questo comporta inevitabili problemi. "Giocando ogni tre giorni questa settimana diventa più difficile ritrovare le energie psicofisiche – conferma il mister – e anche recuperare i giocatori che erano acciaccati o che hanno accusato problemi sabato. Aspetterò sino all’ultimo per capire ...