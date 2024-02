“Offerti 150 milioni al Napoli” | rivoluzione super sull’azzurro | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Offerta monstre rifiutata in estate: un rimpianto che, col senno di poi, sembrerebbe ‘tormentare’ il patron Aurelio De Laurentiis. Per sovvertire le sorti di una stagione che sembra oramai segnata, ilha bisogno di buone notizie. Il rientro dello squalificato Mario Rui e dagli infortuni da parte di Natan e Olivera sono una vera e propria boccata d’ossigeno per tifosi, società e allenatore. In vista della sfida contro il Genoa, Juan Jesus a parte per squalifica, Mazzarri potrà contare su tutti i suoi giocatori. Rosa che tornerà al completo soltanto nella giornata di domani quando Victor Osimhen tornerà aper sottoporsi a controlli medici che valuteranno le sue condizioni fisiche post Coppa d’Africa. Il centravanti nigeriano ritorna sotto l’ombra del Vesuvio dopo la delusione in finale contro la spregiudicata padrona di casa della Costa ...